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​Швейцарія та Ізраїль допоможуть відновити Будинок Офіцерів у Вінниці

Згоду дали представники посольств цих країн в Україні.

​Швейцарія та Ізраїль допоможуть відновити Будинок Офіцерів у Вінниці
Фото: Вінницька ОДА у Facebook

Швейцарія та Ізраїль допоможуть відновити вінницький Будинок Офіцерів, який сильно постраждав від російського ракетного удару 14 липня.

Про це у Медіацентрі Україна розповів начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

“20 послів країн ЄС відвідали Вінницю. Я запропонував на прикладі Маріупольського театру, у відновленні якого пообіцяла допомогти Італія, щоб вони також долучилися до відбудови. Зголосилися допомагати посольство Швейцарії в Україні та посольство Ізраїлю”, − заявив Сергій Борзов.

За його словами, для відновлення Будинку офіцерів, який є пам’яткою архітектури місцевого значення, будуть звертатися до провідних архітекторів регіону.

“Ця будівля пережила Другу світову війну в цьому класичному фасаді, тож більшість вважає, що саме такий фасад має залишитись. На жаль, будівля вщент зруйнована та небезпечна, підлягає повному знесенню. Для того, щоб відбудувати новий Будинок офіцерів, збираємо всіх найкращих архітекторів Вінницької області. Щоб кожен запропонував думки і бачення не лише щодо Будинку офіцерів, але і міської площі”, − прокоментував начальник ОВА.

Зазначається, що стан Будинку побуту “Ювілейний”, який також зазнав сильних руйнувань, визначать після фахової експертизи. Тоді ж стане зрозуміло, чи можна буде реконструювати споруду.

Нагадаємо, кількість жертв у результаті ракетного удару російських військ по центру Вінниці збільшилася до 25.

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