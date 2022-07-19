Одеська ОДА нагадала правила поведінки під час повітряних тривог

Після сигналу "Повітряна тривога" не варто залишатися в приміщеннях, у ТЦ та у місцях скупчення людей.

Влада Одещини закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це йдеться в оприлюдненому повідомленні ОДА.

З моменту сигналу "Повітряна тривога" для захисту є декілька хвилин. Під час сигналу необхідно рухатись у протилежному напрямку від багатоповерхівок та промислових об’єктів.

В жодному випадку після початку тривоги не варто залишатися в приміщеннях, особливо на верхніх поверхах, у ТЦ та у місцях скупчення людей.

При отриманні сигналу необхідно:

виключити світло та газ;

погасити вогонь;

взяти документи, запас харчів і води;

попередити сусідів, допомоги хворим та людям похилого віку вийти на вулицю;

якнайшвидше дістатися захисної споруди чи заховатися на місцевості;

дотримуватись спокою та порядку.

Мають припинити роботу ТЦ та супермаркети.

ТЦ повинні забезпечити відвідувачів найближчим укриттям, або перевести у безпечніше місце на відстань від 150 м від будівлі. Не можна перебувати біля входу чи близько до нього.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти здійснили ракетну атаку на Одещину, ворог випустив сім ракет, постраждало шестеро людей.