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Одеська ОДА нагадала правила поведінки під час повітряних тривог

Після сигналу "Повітряна тривога" не варто залишатися в приміщеннях, у ТЦ та у місцях скупчення людей.

Одеська ОДА нагадала правила поведінки під час повітряних тривог
Фото: ТГ Кирила Тимошенка

Влада Одещини закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це йдеться в оприлюдненому повідомленні ОДА.

З моменту сигналу "Повітряна тривога" для захисту є декілька хвилин. Під час сигналу необхідно рухатись у протилежному напрямку від багатоповерхівок та промислових об’єктів.

В жодному випадку після початку тривоги не варто залишатися в приміщеннях, особливо на верхніх поверхах, у ТЦ та у місцях скупчення людей.

При отриманні сигналу необхідно:

  • виключити світло та газ;
  • погасити вогонь;
  • взяти документи, запас харчів і води;
  • попередити сусідів, допомоги хворим та людям похилого віку вийти на вулицю;
  • якнайшвидше дістатися захисної споруди чи заховатися на місцевості;
  • дотримуватись спокою та порядку.

Мають припинити роботу ТЦ та супермаркети.

ТЦ повинні забезпечити відвідувачів найближчим укриттям, або перевести у безпечніше місце на відстань від 150 м від будівлі. Не можна перебувати біля входу чи близько до нього.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти здійснили ракетну атаку на Одещину, ворог випустив сім ракет, постраждало шестеро людей.

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