Одеська ОДА нагадала правила поведінки під час повітряних тривог

Влада Одещини закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Про це йдеться в оприлюдненому повідомленні ОДА.
З моменту сигналу "Повітряна тривога" для захисту є декілька хвилин. Під час сигналу необхідно рухатись у протилежному напрямку від багатоповерхівок та промислових об’єктів.
В жодному випадку після початку тривоги не варто залишатися в приміщеннях, особливо на верхніх поверхах, у ТЦ та у місцях скупчення людей.
При отриманні сигналу необхідно:
- виключити світло та газ;
- погасити вогонь;
- взяти документи, запас харчів і води;
- попередити сусідів, допомоги хворим та людям похилого віку вийти на вулицю;
- якнайшвидше дістатися захисної споруди чи заховатися на місцевості;
- дотримуватись спокою та порядку.
Мають припинити роботу ТЦ та супермаркети.
ТЦ повинні забезпечити відвідувачів найближчим укриттям, або перевести у безпечніше місце на відстань від 150 м від будівлі. Не можна перебувати біля входу чи близько до нього.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти здійснили ракетну атаку на Одещину, ворог випустив сім ракет, постраждало шестеро людей.