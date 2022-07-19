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Ворог вдарив по приватних будинках в Словʼянську

Є поранені. 

Ворог вдарив по приватних будинках в Словʼянську
Фото: facebook.com/Vadymlyakh

Удень 19 липня російська армія завдала чергового удару по Словʼянську. За даними мера міста Вадима Ляха, було зафіксовано чотири вибухи.

Пошкоджено приватні будинки, йдеться у повідомленні Словʼянської міської ВЦА в фейсбук. 

"Під завалами залишаються люди. Є поранені. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Дані про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ворог сьогодні завдав удару по ще одному місту Донецької області – Краматорську. За попередніми даними, удару було завдано з авіації. Відомо про одну жертву.

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