Удень 19 липня російська армія завдала чергового удару по Словʼянську. За даними мера міста Вадима Ляха, було зафіксовано чотири вибухи.

Пошкоджено приватні будинки, йдеться у повідомленні Словʼянської міської ВЦА в фейсбук.

"Під завалами залишаються люди. Є поранені. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Дані про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ворог сьогодні завдав удару по ще одному місту Донецької області – Краматорську. За попередніми даними, удару було завдано з авіації. Відомо про одну жертву.