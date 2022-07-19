Російські окупанти проникнули до радіаційної зони блоку ЗАЕС, – "Енергоатом"

Це загрожує не тільки їм, а й працівникам станції.

Російські загарбники 18 липня силоміць забрали у двох працівників Запорізької атомної енергостанції перепустки і зайшли на "брудну" естакаду та до радіаційної зони другого блоку.

Про це повідомили на каналі "Енергоатома" в Телеграм.

"Звісно ж, питаннями безпеки вони не переймалися і порушили всі встановлені норми та процедури проходження й перебування у цій зоні. Не було ані спеціального одягу, ані передбачених підготовчих процедур перебування в ній. Якби ж то окупанти наражали на небезпеку тільки себе (а їх точно не шкода!) – можна було б сказати «Яке прикре самогубство», але ж на одязі вони могли рознести радіаційні частинки станцією та прилеглою територією", – наголосили в НАЕК.

В "Енергоатомі" не виключають, що окупанти могли з собою занести зброю та вибухівку, а це є прямою загрозою ядерній безпеці.

Енергоатом в установленому порядку поінформує МАГАТЕ й інші компетентні органи про черговий факт порушення ядерної та радіаційної безпеки.

Учора мер міста-супутника Запорізької АЕС Енергодара Дмитро Орлов заявив, що в другій половині дня в міську лікарню госпіталізували девʼятьох військових Росії з пораненнями різної ступені важкості. Були й загиблі.

Орлов не розкрив деталей інциденту.