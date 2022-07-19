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Ворог продовжує обстріли Миколаєва та Миколаївщини, - Кім

Є поранені.

Ворог продовжує обстріли Миколаєва та Миколаївщини, - Кім
Ракета на Миколаївщині (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС у Миколаївській області

Минулої доби продовжувались ворожі обстріли в Миколаївській області, загарбник використовував заборонені боєприпаси.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram.

"Учора, 18 липня, близько 17:15 російські окупанти обстріляли касетними снарядами Корабельний район Миколаєва. В основному поцілили в приватний сектор – пошкоджено вікна і дах у приватних будинках. Поранень зазнали жінка і чоловік", – поінформував очільник Миколаївщини.

За інформацією районних військових адміністрацій, також з 10:00 по 12:30, фіксувалися обстріли села Лимани Галицинівської громади Миколаївського району. Влучання були переважно поза межами населеного пункту, внаслідок чого виникли загоряння полів із зерновими. Постраждалих немає.

Приблизно о 23:50 обстрілів зазнала Широківська громада Баштанського району. Влучання були за межами населених пунктів.

Сьогодні, орієнтовно з 6:50, тривають обстріли с. Широке. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

За словами Кіма, продовжуються обстріли сіл на лінії розмежування в Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією є пошкоджені житлові будинки, інфраструктурні та господарські об‘єкти. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Раніше Кім пообіцяв платити по 100 доларів тим жителям Миколаївщини, хто наводитиме на коригувальників.

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