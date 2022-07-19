У неї раніше діагностували важку хворобу.

На 57-му році померла акторка та телеведуча Руслана Писанка.

Про це повідомляє ТСН.

Як повідомляє "Сніданок" на 1+1, після великої перерви Руслана повернулась у передачу "Твій день" рік тому.

"Але велика війна змусила поїхати у Німеччину. Там лікарі діагностували важку хворобу. Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала", - йдеться в повідомленні.

Руслана Писанка - українська актриса та телеведуча. Справжнє прізвище - Писанко, під ним актрису вказано в титрах фільму "Кілька любовних історій".