​Колони з приблизно 1 тис. військових РФ висунулися у бік Запоріжжя

Раніше вони базувалися на межі Донецької та Запорізької областей.

Радник мера окупованого Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко повідомив про рух декількох колон окупантів, ймовірно, військовослужбовців строкової служби, у бік Запоріжжя.

Про це Петро Андрющенко написав у Telegram.

"Російські військові − близько 1 тис. нелюдів, що базувались на межі Донецької та Запорізької областей в селищах по лінії Дем’янівка − Стародубівка – Захарівка, разом з військовою технікою зранку знялись зі стоянки та вирушили колонами в напрямку Запоріжжя”, − йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість особового складу військових − молодь до 23 років. Зі слів, частина їх − строковики.

Нагадаємо, минулої доби на Запорізькому напрямку активних дій противник не вів.