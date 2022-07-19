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На окупованих територіях Херсонщини посилюють поліцейський режим, - ГУР МО

Порушникам комендантської години погрожують розстрілом на місці.

На окупованих територіях Херсонщини посилюють поліцейський режим, - ГУР МО
Фото: ГУР МО

На окупованих територіях Херсонщини оприлюдено "наказ" так званого голови "воєнно-цивільної адміністрації області" колаборанта Володимира Сальдо "Про заходи відповідальності за здійснення окремих правопорушень, що зазіхають на громадський порядок і громадську безпеку".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

За повідомленням воєнної розвідки, у "документі" йдеться про заборону діяльності, яка перешкоджає роботі окупаційних адміністрацій, "виборчих комісій" та інших органів, створених рашистами на окупованих землях. Заборонена "дискредитація органів влади РФ" і будь-яка інформаційна пропаганда, спрямована проти окупаційної влади.

Фото: ГУР МО
Фото: ГУР МО

Також розпорядженням "голови Каховської ВЦА" Володимира Лєонтьєва посилюється пропускний контроль на території Каховського району. Надано дозвіл на обшуки, затримання та обмеження волі, які можуть проводитись на розсуд окупантів.

наказ, окупанти, Херсонщина
Фото: ГУР МО
наказ, окупанти, Херсонщина

"Населення попереджене про посилення заходів покарання в разі порушення комендантської години. Порушникам погрожують розстрілом на місці", - інформує ГУР.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники готуються депортувати жителів Херсонщини в разі перешкоджання діяльності зрадників і окупантів.

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