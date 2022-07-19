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​Посол Республіки Словенія відвідав Ірпінь

Томаж Менцін пообіцяв допомогти школам міста комп'ютерною технікою.

​Посол Республіки Словенія відвідав Ірпінь
Фото: Олександр Маркушин у Telegram

Надзвичайний і повноважний посол Республіки Словенії в Україні Томаж Менцін відвідав 19 липня Ірпінь.

Про це повідомив у Telegram мер Ірпеня Олександр Маркушин.

"Делегація посольства прибула, щоб дізнатися потребу нашого міста у міжнародній допомозі. Звісно, вона нам дуже потрібна. Тому передав пану послу та його колегам презентації всіх наших зруйнованих об'єктів", – розповів він.

За словами мера, увагу делегації особливо привернули пошкоджені школи. Менцін одразу пообіцяв допомогти місцевим закладам освіти комп'ютерною технікою.

 

Нагадаємо, 11 липня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідав Ірпінь.

На початку квітня Ірпінь разом із Бучею, Гостомелем та всією Київською областю були визволені від російських загарбників. У звільнених містах і селах зафіксовані масові руйнування та жорстокі вбивства росіянами мирних жителів.

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