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Профільний комітет Ради підтримав звільнення Баканова

Звіту не було.

Профільний комітет Ради підтримав звільнення Баканова
Фото: ssu.gov.ua

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки і оборони підтримав звільнення Івана Баканова з посади глави Служби безпеки України.

Про це повідомив депутат Ярослав Железняка.

За його словами, за відповідне рішення проголосували восьмеро членів комітету.

"Профільний Комітет по обороні підтримав звільнення І. Баканова з посади Голови СБУ. Восьмеро - "за" та троє утримались. Звіту не було", - написав Железняк у Telegram-каналі.

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський усунув Баканова з посади голови СБУ за статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України (Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків.

Виконувати обов’язки голови СБУ буде перший заступник Баканова Василь Малюк.

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