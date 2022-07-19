Зеленський вніс до парламенту постанову про звільнення Венедіктової

Розглянути це питання парламентарі можуть уже на найближчому засіданні.

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту проєкт постанови про звільнення Ірини Венедіктової з посади генеральної прокурорки.

Дані про це зʼявилися на сайті парламенту.

Розглянути звільнення відстороненої генпрокурорки народні депутати можуть уже на найближчому засіданні.

У неділю, 17 липня, президент видав укази про відсторонення Ірини Венедіктової та усунення голови СБУ Івана Баканова. Володимир Зеленський пояснив, що це повʼязано з великою кількістю підозр у державній зраді та колаборантстві, які стосуються працівників правоохоронних структур.

Тимчасово виконувати обовʼязки керівника Офісу генпрокурора президент призначив заступнику Венедіктової Олексія Симоненка. Симоненко – той заступник, який 23 грудня 2020 передав кримінальне провадження за підозрою Олега Татарова в причетності до корупції за часів його роботи в "Укрбуді" від НАБУ до СБУ. У НАБУ заявили, що це рішення він ухвалив таємно, без консультацій з САП та самим бюро, і пізно увечері – після 23 години. Також він підписував підозри пʼятому президенту Петрові Порошенку.

Ранком 18 липня заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов повідомив, що відсторонення генпрокурорки Ірини Венедіктової та усунення очільника СБУ Івана Баканова від виконання обовʼязків не означає звільнення. Він сказав, що рішення про звільнення буде ухвалюватись після службового розслідування.

Однак уже ввечері того ж дня на сайті Верховної Ради зʼявилось подання про відставку Баканова.

Венедіктова, коментуючи своє відсторонення, сказала: "Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія "врегулювання" ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар".