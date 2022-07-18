Про звільнення Баканова і Венедіктової поки не йдеться, – заступник Єрмака

Рішення про це президент буде ухвалювати після отримання результатів службових розслідувань.

Заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов повідомив, що відсторонення генпрокурорки Ірини Венедіктової та усунення очільника СБУ Івана Баканова від виконання обовʼязків не означає звільнення.

Рішення про їхнє звільнення президент України буде ухвалювати після проведення службових перевірок. Про це Смирнов заявив в ефірі телемарафону.

"Зараз мова про звільнення цих двох посадовців поки що не йде. Мова йде про те, що генерального прокурора відсторонено від посади, а голову Служби безпеки тимчасово усунено від виконання покладених на нього обовʼязків. Це повʼязано з тим, що президент... ну, достатньо ми всі довго чекали більш конкретних і, можливо, радикальних результатів від керівників цих двох органів з очищення цих органів від колаборантів і зрадників", – зазначив він.

Втім, на шостому місяці війни все ще продовжують виявляти "пачками" колаборантів, додав він.

"І задля того, щоб унеможливити потенційний вплив цих двох посадовців (на справи), які розслідуються відносно і працівників Служби безпеки України, які обґрунтовано підозрюються у співпраці з країною-агресором, і так само що стосується прокурора – президент прийняв відповідні рішення про усунення і відсторонення", – зазначив Андрій Смирнов.

Після службової перевірки Володимир Зеленський ухвалить рішення щодо внесення або невнесення до Верховної Ради подання про відставку генпрокурорки і щодо заміни очільника СБУ.

Нагадаємо, учора ввечері на сайті президента зʼявилися укази про відсторонення Венедіктової та усунення від обовʼязків Баканова.

Обовʼязки в.о. генпрокурора покладені на Олексія Симоненка – заступника Венедіктової. Симоненко – той заступник, який 23 грудня 2020 передав кримінальне провадження за підозрою Олега Татарова в причетності до корупції за часів його роботи в "Укрбуді" від НАБУ до СБУ. У НАБУ заявили, що це рішення він ухвалив таємно, без консультацій з САП та самим бюро, і пізно увечері – після 23 години.

Імʼя тимчасового очільника СБУ публічно ще не повідомляли.

Президент Зеленський у зверненні заявив, що масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв’язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до керівників СБУ і Офісу генпрокурора.

17 липня ДБР повідомило про затримання чинного співробітника СБУ, який до березня 2022 року очолював управління Служби в Криму. За даними слідства, він передавав російським спецслужбам розвіддані проти України.