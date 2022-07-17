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Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму

"Зібрано достатньо доказів для повідомлення цій особі про підозру в державній зраді".

Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Фото: Скріншот відео

Працівники ДБР та Служби безпеки затримали колишнього керівника головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Ця особа була звільнена мною з посаду ще на початку повномасштабного вторгння. І, як бачимо, те рішення було абсолютно виправдане. Зібрано достатньо доказів для повідомлення цій особі про підозру в державній зраді. Всі його злочинні дії задокументовано", - сказав він.

Президент наголосив, що разом із затриманим будуть відповідати всі причетні.

Раніше в СБУ також повідомили про затримання ексголову Управління СБУ в Криму Олега Кулініча

Наразі йому готується повідомлення про підозру за трьома статтями Кримінального Кодексу:

  • ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Зазначається, що під час розслідування було виявлено дані, які можуть свідчити про співпрацю затриманого з представниками спецслужб РФ. Інформація перевіряється. 

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні Зеленський відсторонив від обов'язків голову Служби безпеки Івана Баканова та генеральну прокурорку Ірину Венедіктову.

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