"Зібрано достатньо доказів для повідомлення цій особі про підозру в державній зраді".

Працівники ДБР та Служби безпеки затримали колишнього керівника головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Ця особа була звільнена мною з посаду ще на початку повномасштабного вторгння. І, як бачимо, те рішення було абсолютно виправдане. Зібрано достатньо доказів для повідомлення цій особі про підозру в державній зраді. Всі його злочинні дії задокументовано", - сказав він.

Президент наголосив, що разом із затриманим будуть відповідати всі причетні.

Раніше в СБУ також повідомили про затримання ексголову Управління СБУ в Криму Олега Кулініча.

Наразі йому готується повідомлення про підозру за трьома статтями Кримінального Кодексу:

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Зазначається, що під час розслідування було виявлено дані, які можуть свідчити про співпрацю затриманого з представниками спецслужб РФ. Інформація перевіряється.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні Зеленський відсторонив від обов'язків голову Служби безпеки Івана Баканова та генеральну прокурорку Ірину Венедіктову.