Головне за день. Неділя, 17 липня

Відсторонення Баканова і Венедиктової, катастрофа українського літака в Греції, прощання з жертвами ракетного удару по Вінниці, подвиги "Запорізького месника". Яким запам’ятається 144-й день повномасштабної війни.

Топ-новиною дня, можна навіть сказати - сенсацією стали оприлюднені ввечері кадрові рішення президента України.

Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов'язків генеральну прокурорку Ірину Венедіктову та голову Служби безпеки Івана Баканова.

Детальніше - в нашій новині.

Генеральний штаб повідомив, що на Донецькому напрямку підрозділи російської армії продовжили зосереджувати свої зусилля, щоб встановити контроль над Сіверськом і просунутися в напрямку міста Бахмут.

Тим часом українські бійці продовжують відбивати ворожі наступи й завдавати втрат росіянам.

Так на Слов'янському напрямку бійці швидко придушили ворожі штурмові дії поблизу Григорівки. Окупанти з втратами відійшли. Також загарбники намагалися штурмувати та наступати поблизу Берестового, Білогорівки, Яковлівки та Новолуганського. Але зазнали невдачі й були змушені втікати, втративши чимало особового складу.

Про ситуацію на інших напрямках – в новині.

Українська "Авіакомпанія "Меридіан" підтвердила катастрофу свого літака Ан-12 у Греції.

Восьмеро загиблих членів екіпажу були громадянами України. Причину катастрофи в компанії пов'язують із технічною несправністю у повітрі.

У МЗС підтвердили, що літак перевозив "небезпечний вантаж".

"Вночі на півночі Греції зазнав катастрофи український транспортний літак АН-12, який перевозив небезпечний вантаж за маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш. Екіпаж складався із восьми громадян України. Попередня причина аварії - відмова одного із двигунів", - написав речник МЗС Олег Ніколенко.

Міністр оборони Сербії Небойша Стефанович підтвердив, що український літак Ан-12, який зазнав аварії у Греції, перевозив оборонну продукцію сербського виробництва.

"Літак вилетів близько 20:40 з міста Ніш і перевозив близько 11,5 тонн продукції нашої оборонної промисловості до кінцевого замовника в Бангладеш. Замовником виступило Міністерство оборони Бангладеш", – сказав він.

"Власником товару була приватна компанія Valir із Сербії. Цей рейс мав усі відповідні дозволи, усе згідно з міжнародними правилами", – зазначив Стефанович.

У Вінниці рідні, друзі та містяни попрощалися з чотирирічною Лізою Дмитрієвою, яка загинула 14 липня від ракетного обстрілу російських окупантів.

До Спасо-Преображенського кафедрального собору, де відбулася церемонія прощання, прийшли кілька десятків людей.

Поховали Лізу Дмитрієву на міському кладовищі на Сабарові. Її мама зараз в лікарні.

Збройні сили України завдали ракетного удару по тролейбусному депо в окупованому Алчевську Луганської області. Там розміщувався особовий склад окупантів.

"Ракетка прилетіла якраз коли бухі "асвабадітелі" під ранок вляглися і тільки почали бачити рожеві сни", – із сарказмом прокоментували новину в у Telegram СтратКому ВСУ.

За пів дня на Сумщині зафіксували 55 ворожих "прильотів". На щастя, постраждалих немає. Пошкоджено інфраструктуру.

У Дніпрі загасили пожежу на підприємстві, яка сталася через ракетний удар з боку російських окупантів, повідомив керівник ОВА Валентин Резніченко.

Пожежу гасили майже 38 годин. Наразі рятувальники шукають людину, яка зникла на підприємстві під час ракетної атаки.

19-річний "Запорізький месник" знищив уже шостий російський штурмовик Су-25.

Повітряну ціль строковик Національної гвардії України ліквідував зранку 17 липня. А напередодні увечері він знищив ворожу крилату ракету, повідомили в пресслужбі Нацгвардії.

"Нещодавно, під час чергових авіанальотів ворога на позиції наших захисників, нацгвардієць підбив ще два літаки противника. Окрім того, 16 липня близько десятої години вечора йому вдалося збити крилату ракету!!! А вже на ранок наступного дня він поповнив свою скарбничку збитих літаків ще однією "сушкою"! Зараз на рахунку гвардійця вже 6 ворожих літаків "СУ-25" та одна крилата ракета окупантів", - зазначили в НГУ.

Боєць каже, що "Запорізьким месником" його назвали після того, як ліквідував три російські літаки.

В Ірпені почали зйомки фільму про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, повідомив керівник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Кінострічка під назвою "ZЛО"складатиметься з трьох частин.

"Зі знімальною групою пройшлися одним із найбільш зруйнованих житлових масивів Ірпеня. Пригадав, як вранці 24-го лютого я взяв слухавку і почув на фоні розмови вибухи. Тоді мені повідомили, що по всій лінії кордону відбуваються бойові зіткнення. Сили, які заходили зі сторони Білорусі, в декілька разів перевищували наші. О 05:30 я прибув на робоче місце, де перебував до середини березня – це був один важкий довгий день", - згадує Кулеба.

Він додав, що розповів знімальній групі про візити закордонних делегацій, які відвідують руїни міст області.

Чекатимемо новин зі знімального майданчика.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!