Перевізник підтвердив загибель восьми українців з екіпажу Ан-12 у Греції

Українська "Авіакомпанія "Меридіан" підтвердила катастрофу свого літака Ан-12 у Греції.

Про це повідомив генеральний директор "Меридіану" Денис Богданович, інформує DW.

Усі восьмеро загиблих членів екіпажу були громадянами України. Інформацію про вантаж літака він не надав і пояснив, що "деталі уточнюються". У компанії "Меридіан" причину катастрофи пов'язують з технічною несправністю у повітрі.

У МЗС підтвердили, що літак перевозив "небезпечний вантаж".

"Вночі на півночі Греції зазнав катастрофи український транспортний літак АН-12, який перевозив небезпечний вантаж за маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш. Екіпаж складався із восьми громадян України. Попередня причина аварії - відмова одного із двигунів", - написав речник МЗС Олег Ніколенко.

На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на базі консульства України в Салоніках створено оперативний штаб. На місце катастрофи вже прибули українські консули, які взаємодіють із рятувальниками та правоохоронцями Греції.

Як повідомлялось, у ніч на 17 липня військово-транспортний літак Ан-12 розбився на захід від аеропорту Кавали в громаді Пангеон на північному сході Греції. Як випливає з даних сервісу Flightradar24, літак виконував рейс з аеропорту поблизу Ніша у Сербії до столиці Йорданії - Амману.

На місці події проводиться пошуково-рятувальна операція.