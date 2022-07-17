Росія зміцнює оборонні позиції на півдні в очікуванні контрнаступу України, - британська розвідка

Росіяни переміщують живу силу, техніку та засоби оборони у районі між Маріуполем та Запорізькою областю.

Росія сприймає загрозу контрнаступу Збройних Сил України на півдні та зміцнює оборонні позиції.

Про це повідомляє в Twitter Міноборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

Зазначається, що в рамках зміцнення позицій на півдні росіяни переміщують живу силу, техніку та засоби оборони у районі між Маріуполем та Запорізькою областю, а також у Херсоні. У Мелітополі окупанти посилюють заходи безпеки.

Розвідники нагадали, що тиск українських сил на російську оборону на півдні триває близько місяця, а нещодавно пролунали й політичні заяви про намір провести контрнаступальні операції.

Дії армії РФ, ймовірно, є відповіддю на очікуваний контрнаступ України. Розвідники зазначають, що РФ посилює угруповання на півдні, хоча ще не закінчено битву за Донбас. На думку британців, це вказує на серйозність, із якою російські командири ставляться до загрози.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/PpcuXmEzpX



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/7MQE7lJlqH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 17, 2022

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі 15 липня зафіксували рух великої колони російської військової техніки в бік Запорізької області.

За даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Нововоронцовка, Кобзарці, Благодатне, Біла Криниця, Трудолюбівка, Новогригорівка, Оленівка, Прибузьке, Олександрівка, Лупареве та інших. Ворог завдав ракетних ударів по Миколаєву.