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Український літак Ан-12 розбився у Північній Греції

Пілот оголосив про надзвичайну ситуацію на південь від острова Тасос.

Український літак Ан-12 розбився у Північній Греції
Фото: greekcitytimes.com

Український вантажний літак Antonov An-12BK української вантажної компанії авіакомпанії Meridian Air Cargo (рейс MEM3032) розбився неподалік міста Кавала у Північній Греції.

Про це повідомило видання Greek City Times.

"Український Ан-12 вилетів з аеропорту Ніша в Сербії шляхом до Аммана, Йорданії, і розбився на околиці Кавали в Північній Греції після того, як пілот оголосив про надзвичайну ситуацію на південь від острова Тасос”, – йдеться у повідомленні.

Фото: greekcitytimes.com

Зазначається, що літак не долетів до аеропорту Кавали. За словами очевидців, він впав на кукурудзяному полі біля села Палеохорі в муніципалітеті Пангай. На борту перебувало вісім членів екіпажу. Повідомляється, що в повітрі загорівся один з чотирьох двигунів. На місці аварії проводяться рятувальні роботи.

Нагадаємо, вчора російський літак Ан-2 впав в Краснодарському краї РФ, зачепивши лінії електропередач.

 

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