Прикордоння Сумщини обстрілюється з усіх видів артилерії окупантів

Прикордоння Сумщини обстрілюється з усіх видів артилерії армії Російської Федерації.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Майже з 9 ранку росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню по Глухівській міській громаді, пролунало 28 вибухів.

О 09:00 продовжився обстріл Есманьської громади, 5 пострілів зі ствольної артилерії.

Після 9 ранку росіяни відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню по Новослобідській громаді. 27 прильотів. Пошкоджені цивільні господарства, будівлі, лінію електропередач.

О 08:30 був артприльот по Шалигинській громаді.

З 10 до 11 ранку тривав обстріл Есманьської громади зі ствольної артилерії, понад 15 прильотів.

Майже о 13:00 росіяни вдарили по трьох населеним пунктам Білопільської громади, майже два десятки прильотів зі ствольної артилерії.

О 14:30 ворог вгатив по Шалигінській громаді – 22 постріли зі ствольної артилерії.

О 17:30 росіяни двічі обстрілювали Новослобідську громаду з реактивної артилерії, 14 прильотів.

О 19:00 у Хотінській та Шалигінській громадах ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ситуація повторилася після дев'ятої години.

О 19:30 був мінометний обстріл на Краснопільщині, понад 10 прильотів.

Нагадаємо, 15 липня окупанти обстріляли чотири громади Сумської області, унаслідок чого одна людина загинула, сім поранені.