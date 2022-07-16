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ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил

Чотири ракети було знищено, дві влучили в сільськогосподарське підприємство.

ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил
Фото: Укрінформ

Сьогодні близько 15:20 стратегічні бомбардувальники Ту-95 МС російських загарбницьких військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря. Чотири ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони на Запоріжжі та на Дніпропетровщині.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ на офіційній сторінці у Facebook.

За його інформацією, ворог випустив шість ракет типу Х-101 (Х-555).

"Близько 16:30 чотири ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" на Запоріжжі та на Дніпропетровщині", - йдеться в повідомленні.

Решта ракет влучили у сільськогосподарське підприємство на Черкащині. Дані про збитки та потерпілих уточнюються.

Нагадаємо, удару по центру Вінниці РФ завдала високоточними керованими ракетами "Калібр" з підводного човна в акваторії Чорного моря.

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