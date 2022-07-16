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Нам потрібен емоційний суверенітет, щоб не підігравати інформаційній грі проти України, – Зеленський

“Скільки людей сьогодні налякав фейк про масований російський ракетний удар по Україні? Після всього, що відбувалося в попередні тижні. Після Дніпра, Вінниці, Часового Яру...".

Нам потрібен емоційний суверенітет, щоб не підігравати інформаційній грі проти України, – Зеленський
Фото: Офіс президента

Українцям потрібен емоційний суверенітет, щоб підігравати інформаційній грі проти нашої країни.

Про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського. Таким чином очільник держави прокоментував фейкову інформацію про “масований ракетний обстріл по всій Україні”.

“Ми всі маємо пам'ятати ціну помилок і розбрату, які ускладнили для попередніх поколінь шлях до тих результатів, які є сьогодні”, – зазначив він.

Зеленський підкресив, що час додав до всього ще одну річ, якої не було раніше. “Ніколи в минулому стільки, як зараз, не залежало від здатності українців бути дуже обережними й обачними в інформаційному полі. Навіть сьогоднішній день показав, наскільки важливо, щоб ми дбали про Україну й одне одного у тому, що ми говоримо і як переживаємо цей час”, – підкреслив він.

“Скільки людей сьогодні налякав фейк про масований російський ракетний удар по Україні? Після всього, що відбувалося в попередні тижні. Після Дніпра, Вінниці, Часового Яру... Скільки нервів псується щодня тиражуванням страшилок від російських пропагандистів і посадовців... Скільки проблем українці створюють самі для себе, довіряючи будь-якому анонімному джерелу...”, – додав Зеленський.

За його словами, це набуває іноді просто нездорових форм, коли соціальними мережами й сайтами поширюються свідомі “вкиди” з Росії, мета яких тільки одна – доповнити ракетний і артилерійський терор проти нашої держави ще й інформаційним терором.

“Тому нам потрібен ще й своєрідний емоційний суверенітет, щоб не залежати від того, що ворог постійно запускає проти нас із вами. Щоб не підігравати інформаційній грі проти України. Щоб мати силу сприймати свідомо будь-яку інформацію, будь-які повідомлення, хоч би від кого вони йшли. І бачити, кому й навіщо вони потрібні та чи потрібні вони саме Україні, чи полегшують вони для нас із вами шлях до перемоги”, – сказав президент.

Він зазначив, що іноді інформаційна зброя може зробити більше, ніж зброя звичайна. “Очевидно, що будь-якими ракетами й артилерією Росії не вдасться зламати нашу єдність і збити нас зі своєї дороги. І так само очевидним має бути й те, що українську єдність не зламати брехнею чи залякуванням, фейками чи теоріями змови”, – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, задля інформаційної безпеки українців просять не користуватися низкою телеграм-каналів, роботу яких координує Кремль. Мова йде про «Легетимный», «Сплетница», «Картель», «Резидент», «Наблюдатель», «MediaPost», «Женщина с косой» та інші телеграм-канали, список яких час від часу доповнюється.

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