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Зеленський обговорив із Трюдо посилення антиросійських санкцій

Подякував Канаді за постійну потужну оборонну підтримку.

Зеленський обговорив із Трюдо посилення антиросійських санкцій
Ілюстративне фото
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Канади Джастіном Трюдо та наголосив на необхідності посилення міжнародних санкцій проти Росії.

Про це він написав у Twitter.

"Поговорив із Джастіном Трюдо. Подякував за постійну потужну оборонну підтримку. Повторно наголосив, що міжнародна позиція щодо санкцій має бути принциповою. Після терактів у Вінниці, Миколаєві, Часовому Яру та ін. тиск треба посилювати, а не послаблювати"", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 15 липня Канада впровадила проти Росії нові санкції зі забороною співпраці в низці галузей. Зокрема, було внесено зміни щодо обмежень нафтогазової, хімічної та обробної промисловості РФ.

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