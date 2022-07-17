Зеленський обговорив із Трюдо посилення антиросійських санкцій

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Канади Джастіном Трюдо та наголосив на необхідності посилення міжнародних санкцій проти Росії.

Про це він написав у Twitter.

"Поговорив із Джастіном Трюдо. Подякував за постійну потужну оборонну підтримку. Повторно наголосив, що міжнародна позиція щодо санкцій має бути принциповою. Після терактів у Вінниці, Миколаєві, Часовому Яру та ін. тиск треба посилювати, а не послаблювати"", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 15 липня Канада впровадила проти Росії нові санкції зі забороною співпраці в низці галузей. Зокрема, було внесено зміни щодо обмежень нафтогазової, хімічної та обробної промисловості РФ.