У лікарнях Вінниці після ракетного удару перебувають 67 поранених

Двох поранених гелікоптерами вже доставили з Вінниці до Львова.

У лікарнях Вінниці на сьогодні перебуває 67 потерпілих унаслідок ракетного обстрілу, у тому числі діти.

Про це повідомив в ефірі загальнонаціонального марафону міський голова Вінниці Сергій Моргунов, передає Укрінформ.

«Всі зусилля спрямовані на допомогу 67 постраждалим, у тому числі дітям, які перебувають у лікарнях. 14 людей - у тяжкому стані, 4 - у критичному», - зазначив Моргунов.

За його словами, у потерпілих переважно опіки та осколкові поранення. Міський голова запевнив у забезпеченості медикаментами, витратними матеріалами, немає також проблем із донорами.

Водночас є пацієнти, які надалі потребуватимуть протезування, і в цьому питанні Вінниця відчуває підтримку.

«До нас звернулися друзі з посольства України в Ізраїлі щодо подальшої допомоги з протезуванням. У Чехії готові за потреби прийняти поранених. Було багато дзвінків від моїх колег з інших міст, подзвонила половина України», - підкреслив Моргунов.

За словами керівника ОВА Сергія Борзова, двох поранених гелікоптерами вже доставили з Вінниці до Львова - в опіковий центр. Ще один пацієнт - в дорозі.

Двох важкопоранених готують до транспортування. Таке рішення було прийнято вчора - під час виїзного консиліуму фахівців із Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, Інституту нейрохірургії імені Ромоданова та Інституту отоларингології імені професора Коломійченка.

Нагадаємо, що 14 липня війська РФ завдали удару по центру Вінниці трьома ракетами "Калібр". Теракт у Вінниці розслідують 12 слідчо-оперативних груп Нацполіції і представники СБУ.

Як повідомлялось, кількість жертв через ракетний удар зросла до 24. Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї.

У Вінниці ідентифікували тіла всіх загиблих внаслідок ракетного удару окупантів.