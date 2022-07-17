У Дніпропетровську область в рамках програми міжнародної допомоги прибули пожежні-рятувальники та пожежні-парамедики із США та Австралії - представники рятувальної організації Project Joint Guardian.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Гості обмінялись досвідом з українськими колегами та обговорили питання щодо розвитку рятувальної справи та подальшої взаємодії.

Представники Project Joint Guardian відвідали виставку пожежно-рятувальної служби, спортивний майданчик, де проводяться обласні та всеукраїнські змагання "Найсильніший пожежний-рятувальник".

Гості висловили вдячність керівництву за співпрацю, яка дозволить розвивати рятувальну справу.

Нагадаємо, раніше 11 професійних рятувальників з США, Австралії та Німеччини виявили бажання приїхати в Україну та на волонтерських засадах допомогти співробітникам ДСНС у розборі завалів.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін заявляв, що в Україні необхідно збільшити кількість спеціалістів-вибухотехніків, щоб пришвидшити процес розмінування території України.