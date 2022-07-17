У Дніпрі загасили пожежу після ракетного удару 15 липня

У Дніпрі загасили пожежу на підприємстві, яка сталася через ракетний удар з боку російських окупантів.

Про це повідомив керівник ОВА Валентин Резніченко.

Пожежу гасили майже 38 годин. Наразі рятувальники шукають людину, яка зникла на підприємстві під час ракетної атаки.

Нагадаємо, 15 липня російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру, атака забрала життя трьох людей, ще 16 поранені. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним.

А інформація про те, що внаслідок ракетного удару по Південному машинобудівному заводу (ПМЗ) у Дніпрі стався витік гептилу, є фейковою.