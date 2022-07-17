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У Макарові у Київській області відновлюють міст, який зруйнували окупанти

Дорога через міст сполучає Вишгородський та Бучанський райони.

У Макарові у Київській області відновлюють міст, який зруйнували окупанти
Фото: Скрін з відео

У Макарові на Київщині відновлюють міст через річку Здвиж.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Дорога через міст сполучає Вишгородський, Бучанський та Фастівський райони. Скоро там мають повністю відновити рух. 

Зазначимо, що міст пошкодили та частково зруйнували росіяни поціливши в нього снарядом. Роботи з відновлення мосту почали 21 травня.

Нагадаємо, що через бойові дії в Київській області було пошкоджено 209 закладів освіти.

Також аграрії Білоцерківського та Фастівського районів Київської області розпочали збирання зернових культур урожаю поточного року.

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