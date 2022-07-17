У Вінниці рідні, друзі та містяни попрощалися з чотирирічною Лізою Дмитрієвою, яка загинула 14 липня від ракетного обстрілу російських окупантів.

Про це повідомляє Суспільне. Вінниця.

До Спасо-Преображенського кафедрального собору, де відбулася церемонія прощання, прийшли кілька десятків людей.

Поховали Лізу Дмитрієву на міському кладовищі на Сабарові. Її мама зараз знаходиться у лікарні.

Під час прощання на кладовищі двоє скрипалів зіграли "Червону калину". Дівчинка любила гру скрипки.

Нагадаємо, що 14 липня війська РФ завдали удару по центру Вінниці трьома ракетами "Калібр". Теракт у Вінниці розслідують 12 слідчо-оперативних груп Нацполіції і представники СБУ.

Як повідомлялось, кількість жертв через ракетний удар зросла до 24. Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї.

У Вінниці ідентифікували тіла всіх загиблих внаслідок ракетного удару окупантів.