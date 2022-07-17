Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Елла Лібанова: "Наші люди б'ються за Батьківщину і за своє життя. За що б'ються росіяни, я не розумію"
Елла Лібанова: "Наші люди б'ються за Батьківщину і за своє життя. За що б'ються росіяни, я не розумію"
Росіяни обстріляли ракетами місто Дніпро, є загиблі та поранені
Росіяни обстріляли ракетами місто Дніпро, є загиблі та поранені
ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил
ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил
Слова про збір мільйонної армії є результатом непорозуміння, - Резніков
Слова про збір мільйонної армії є результатом непорозуміння, - Резніков
Шойгу наказав окупантам атакувати Україну на всіх напрямках
Шойгу наказав окупантам атакувати Україну на всіх напрямках
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
16 липня запрацювали нові норми мовного закону, передбачені штрафи
16 липня запрацювали нові норми мовного закону, передбачені штрафи
ГоловнаСуспільствоВійна

У Вінниці поховали чотирирічну дівчинку, яка загинула від ракетного удару росіян

Поховали Лізу Дмитрієву на міському кладовищі.

У Вінниці поховали чотирирічну дівчинку, яка загинула від ракетного удару росіян
Фото: Суспільне.Вінниця

У Вінниці рідні, друзі та містяни попрощалися з чотирирічною Лізою Дмитрієвою, яка загинула 14 липня від ракетного обстрілу російських окупантів. 

Про це повідомляє Суспільне. Вінниця.

До Спасо-Преображенського кафедрального собору, де відбулася церемонія прощання, прийшли кілька десятків людей.

Поховали Лізу Дмитрієву на міському кладовищі на Сабарові. Її мама зараз знаходиться у лікарні. 

Під час прощання на кладовищі двоє скрипалів зіграли "Червону калину". Дівчинка любила гру скрипки.

Нагадаємо, що 14 липня війська РФ завдали удару по центру Вінниці трьома ракетами "Калібр". Теракт у Вінниці розслідують 12 слідчо-оперативних груп Нацполіції і представники СБУ.

Як повідомлялось, кількість жертв через ракетний удар зросла до 24. Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї.

У Вінниці ідентифікували тіла всіх загиблих внаслідок ракетного удару окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також