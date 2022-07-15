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Теракт у Вінниці розслідують 12 слідчо-оперативних груп Нацполіції і представники СБУ, – Єнін

Правоохоронці продовжують ретельно відслідковувати факти можливої колабораційної діяльності. 

Теракт у Вінниці розслідують 12 слідчо-оперативних груп Нацполіції і представники СБУ, – Єнін
Фото: ДСНС у Telegram

Ракетний обстріл Вінниці 14 липня розслідує 12 слідчо-оперативних груп Національної поліції України і представники слідчих підрозділів СБУ.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

Він додав, що правоохоронці продовжують ретельно відслідковувати факти можливої колабораційної діяльності. 

“Не готовий наразі оприлюднювати інформацію про затримання можливих коригувальників цього теракту у Вінниці. І слідчі, і оперативні служби працюють. Як тільки це дозволить таємниця слідства – відповідна інформація буде оприлюднена громадськості”, – пояснив Єнін.

Нагадаємо, 14 липня між 10 та 11 годинами ранку Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю

За даними Національної поліції, ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що удару було завдано крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Пізніше в оперативному командуванні “Південь” повідомили, що ракети окупанти випустили малим ракетним кораблем з району мису Фіолент у Балаклавському районі Севастополя.

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