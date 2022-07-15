Відновила роботу комісія з питань виплати грошової допомоги учасникам бойових дій та їхнім родинам

При Міністерстві у справах ветеранів України відновила роботу Міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги.

Про це повідомила пресслужба відомства.

До складу Комісії входять представники усіх силових відомств.

Зокрема, комісія займається:

наданням статусу УБД добровольцям,

виплатою одноразової грошової допомоги захисникам з числа добровольців, які отримали інвалідність, та родинам загиблих захисників-добровольців.

Діяльність Комісії було призупинено у зв'язку з вторгненням Росії. Станом на сьогодні першочергово розглядаються ті справи, які були подані до 24 лютого 2022 року.

За період поновленої роботи Міжвідомча комісія розглянула та схвалила рішення про призначення одноразової грошової допомоги 54 особам з інвалідністю внаслідок війни та 9 родинам загиблих (померлих) учасників Антитерористичної операції та/або Операції об’єднаних сил.

Мінветеранів спрямувало всі необхідні документи до Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів з резервного фонду для належних виплат вищезазначеним особам.

“Крім того, одноразову допомогу виплачено для членів сімей 3 осіб, які загинули (померли) під час участі в АТО та/або ООС, та 44 особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначених операції та заходах на загальну суму 30 млн 935,65 тис. гривень”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що Кабінет міністрів України розробить систему соціальних гарантій та підтримки українських захисників та захисниць.