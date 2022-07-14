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За добу росіяни обстріляли вісім громад Сумщини, - Живицький

Росіяни обстрілювали Сумську область зі стрілецької зброю, реактивної та ствольної артилерії.

За добу росіяни обстріляли вісім громад Сумщини, - Живицький
Фото: sumy.today

За 14 липня, з 9:00 до 21:00 російські окупанти вісім разів обстріляли вісім територіальних громад Сумської області

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Усього - понад 40 пострілів із різної видів озброєння (кулеметні черги, реактивна та ствольна артилерія, використовували безпілотники)”, - повідомив Живицький.

Він додав, що від обстрілів постраждали наступні громади: Миропільська, Юнаківська, Есманьська, Новослобідська, Хотінська, Шосткинська, Краснопільська та Великописарівська. 

На щастя, від обстрілів постраждалих немає, руйнувань також не було заподіяно. 

Нагадаємо, на ремонт і відновлення роботи Охтирської ТЕЦ на Сумщині Кабмін виділив 86,5 мільйона гривень.

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