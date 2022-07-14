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США готові надіслати в Україну групу прокурорів для розслідування злочинів окупантів, - Венедіктова

Штати також активно розвиватимуть підтримку Atrocity Crimes Advisory Group.

США готові надіслати в Україну групу прокурорів для розслідування злочинів окупантів, - Венедіктова
Фото: Facebook/Ірина Венедіктова

США готові надіслати групу прокурорів для роботи на місцях воєнних злочинів Росії в Україні.

Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Це питання Генпрокурор обговорила з американськими партнерами та послом з особливих доручень Офісу глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США Бет ван Скак, а також "мисливцем за нацистами" Елі Розенбаумом із Департаменту юстиції США.

"Штати формують групу прокурорів, яка стане з нами пліч-о-пліч на полі бою за справедливість. Також американські колеги активно розвиватимуть підтримку Atrocity Crimes Advisory Group (Консультативної групи зі злочинів, пов'язаних зі злодіяннями - Ред.), яка працює із Офісом Генпрокурора", - зазначила Венедіктова.

Нагадаємо, раніше Генпрокурор США оголосив про створення Групи з розслідування воєнних злочинів в Україні. А ООН створить команду експертів, які допомагатимуть Україні в розслідуванні сексуального насилля як зброї війни.

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