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До завершення воєнного стану інформація про кількість загиблих українських воїнів закрита, - Маляр

Ця обставина не впливає на гідне вшанування пам’яті кожного загиблого захисника і захисниці. 

До завершення воєнного стану інформація про кількість загиблих українських воїнів закрита, - Маляр
Фото: Facebook Ганни Маляр

До завершення в Україні воєнного стану інформація стосовно кількості загиблих захисників закрита і не підлягає оприлюдненню. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Тож, чому поки що офіційно не називається загальна кількість загиблих? Це обумовлено військовою необхідністю під час воєнного стану. Це інформація, яку не повинен знати ворог, адже по цим даним військові  фахівці можуть зробити чимало висновків та використати цю інформацію для аналізу та планування”, - повідомила Маляр.  

Вона запевнила, що Міноборони забезпечуємо належні виплати родинам загиблих.

Маляр также звернулась до громадських ініціатив, які збирають дані про загиблих різними способами, систематизують їх та оприлюднюють з проханням зважити на те, що оприлюднення такої інформації під час воєнного стану шкодить нашій обороні. 

Нагадаємо, Ганна Маляр також повідомила, що Міністерство оборони продовжує забезпечувати українських військових бронежилетами та формою. Грошові виплати військовим відбуваються за планом.

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