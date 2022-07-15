Роботу підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій на місці ракетного обстрілу окупантів у Вінниці призупинено.
Про це повідомили у ДСНС.
Загинуло 23 особи, зокрема три дитини.
Залишаються зниклими 29 осіб.
“Для чергування від #ДСНС лишаються 16 осіб та 3 од. техніки”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 14 липня між 10 та 11 годинами ранку Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю.
За даними Національної поліції, ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що удару було завдано крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Пізніше в оперативному командуванні “Південь” повідомили, що ракети окупанти випустили малим ракетним кораблем з району мису Фіолент у Балаклавському районі Севастополя.