Роботу підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій на місці ракетного обстрілу окупантів у Вінниці призупинено.

Про це повідомили у ДСНС.

Загинуло 23 особи, зокрема три дитини.

Госпіталізовано 71 особу, загалом за медичною допомогою звернулося 117 осіб

Залишаються зниклими 29 осіб.

Фото: ДСНС

“Для чергування від #ДСНС лишаються 16 осіб та 3 од. техніки”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, 14 липня між 10 та 11 годинами ранку Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю.

За даними Національної поліції, ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що удару було завдано крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Пізніше в оперативному командуванні “Південь” повідомили, що ракети окупанти випустили малим ракетним кораблем з району мису Фіолент у Балаклавському районі Севастополя.