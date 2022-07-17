Росія збільшує кількість курсів початкової військової підготовки, - ГУР

В Росії розширюють масштаби військової підготовки для дітей.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, у Бєлгороді та Бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів та близько тисячі юнармійських класів.

Також, за даними ГУР, у Бєлгороді на базі місцевого відділення ДТСААФ (Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії) відкрито курси початкової військової підготовки для тих, хто бажає служити в армії, однак не має відповідного досвіду. Зазначається, що випускників курсів схиляють до підписання контракту із ЗС Росії.

У ГУР наголошують, що наближення зони бойових дій до кордону Бєлгородської області змушує місцеву владу переносити низку об’єктів, пов’язаних із війною, в глибину російської території.

Нагадаємо, що Кремль наказав російським регіонам формувати добровольчі батальйони для участі у війни в Україні замість оголошення часткової або повної мобілізації.

Раніше у ГУР Міноборони України повідомили, що Росія використовує різні способи рекрутування на війну з Україною. Серед них – приватні військові компанії та “патріотичні батальйони”.