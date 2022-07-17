Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
16 липня запрацювали нові норми мовного закону, передбачені штрафи
16 липня запрацювали нові норми мовного закону, передбачені штрафи
Росіяни обстріляли ракетами місто Дніпро, є загиблі та поранені
Росіяни обстріляли ракетами місто Дніпро, є загиблі та поранені
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Слова про збір мільйонної армії є результатом непорозуміння, - Резніков
Слова про збір мільйонної армії є результатом непорозуміння, - Резніков
​Помічницю гаулятера з Херсона посадили на п'ять років
​Помічницю гаулятера з Херсона посадили на п'ять років
ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил
ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил
Шойгу наказав окупантам атакувати Україну на всіх напрямках
Шойгу наказав окупантам атакувати Україну на всіх напрямках
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія збільшує кількість курсів початкової військової підготовки, - ГУР

У Бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів.

Росія збільшує кількість курсів початкової військової підготовки, - ГУР
Фото: Сили оборони Запорізького краю

В Росії розширюють масштаби військової підготовки для дітей. 

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, у Бєлгороді та Бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів та близько тисячі юнармійських класів. 

Також, за даними ГУР, у Бєлгороді на базі місцевого відділення ДТСААФ (Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії) відкрито курси початкової військової підготовки для тих, хто бажає служити в армії, однак не має відповідного досвіду. Зазначається, що випускників курсів схиляють до підписання контракту із ЗС Росії.

У ГУР наголошують, що наближення зони бойових дій до кордону Бєлгородської області змушує місцеву владу переносити низку об’єктів, пов’язаних із війною, в глибину російської території.

Нагадаємо, що Кремль наказав російським регіонам формувати добровольчі батальйони для участі у війни в Україні замість оголошення часткової або повної мобілізації.

Раніше у ГУР Міноборони України повідомили, що Росія використовує різні способи рекрутування на війну з Україною. Серед них – приватні військові компанії та “патріотичні батальйони”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також