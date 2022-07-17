​Шольц пояснив німцям важливість санкцій: Необхідно зупинити Путіна з його "неоколоніальним" курсом

"Цей шлях непростий навіть для такої успішної країни, нам знадобиться витривалість".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у статті для FAZ закликав німців готуватися до подальших труднощів через санкції проти Росії.

Про це пише T-online.

"У будь-якому випадку Путіна треба зупинити з його "неоколоніальним" курсом", – заявив Шольц.

"Цей шлях непростий навіть для такої сильної й успішної країни, як наша. Нам знадобиться витривалість", - додав він.

Канцлер зазначив, що Заходу від самого початку було зрозуміло, що обмедення доведеться зберігати впродовж тривалого часу, тому що "Путін має ясно зрозуміти, що продиктований Росією мир не скасує жодної санкції".

За словами Шольца, тиск на РФ не лише показує солідарність з Україною, а й забезпечує власний захист Європи.

"Якщо ми зараз не протидіятимемо агресії Путіна, то він може продовжити", – сказав канцлер, наголосивши, що НАТО більше не виключає можливості нападу Росії на територію країн-членів Альянсу.

"Якщо Путіну це зійде з рук, це означатиме, що насильство може порушити закон практично без наслідків. Тоді, зрештою, наша власна свобода та безпека також будуть під загрозою", - додав Шольц.

Нагадаємо, Німеччина повністю припинить купувати російське вугілля з серпня, а нафту – з 31 грудня цього року. Нараі країназапускає 16 законсервованих ТЕС на вугіллі й нафті.