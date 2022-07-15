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Українські кікбоксери завоювали п’ять медалей на Всесвітніх іграх-2022

Українська школа кікбоксингу на всесвітньому спортивному форумі довела свою спроможність.

Українські кікбоксери завоювали п’ять медалей на Всесвітніх іграх-2022
Фото: EPA/UPG

Збірна України завоювала п’ять медалей з кікбоксингу на Всесвітніх іграх-2022 в американському Бірмінгемі.

Однак покласти в скарбничку хоча б одну медаль найвищої гідності українці не змогли – в активі наших спортсменів 2 "срібла" та 3 "бронзи".

Медалісти збірної України з кікбоксингу на Всесвітніх іграх:

Жінки: Дарина Іванова (до 51 кг) – "бронза", Аліна Мартинюк (до 60 кг) – "бронза".

Чоловіки: Віталій Дубіна (до 75 кг) – "срібло", Орфан Сананзаде (до 63,5 кг) – "срібло", Роман Щербатюк (понад 91 кг) – "бронза".

Зважаючи на відсутність "золота", українці фінішували шостими в заліку цього виду спорту. Хоча за загальною кількістю п’єдесталів наша команда стала найкращою.

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