Ще одна українська ушуїстка здобула медаль на Всесвітніх іграх-2022

В американському Бірмінгемі проходять Всесвітні ігри - міжнародні змагання з видів спорту, які не увійшли до програми Олімпійських ігор.

Українська ушуїстка Аліна Крисько здобула срібну медаль завдяки блискучому володінню палицею і мечем в розділі Taolu Daoshu & Gunshu.

"Я дуже щаслива. Було дуже складно, особливо емоційно, і на тлі війни в Україні, і через важкі тренування, але, головне, що є результат. Я присвячую цю медаль всієї України, своїм батькам і тренеру", - заявила Аліна в інтерв'ю.

Нагадаємо, днем раніше ще один український ушуїст Роман Рева завоював на турнірі бронзову медаль.

Додамо, що в шостий день змагання скарбничка збірної України поповнилася ще однією медаллю - бронзовою.

Фото: Facebook Вікторія Онопрієнко

Її виборола художниця

Вікторія Онопрієнко, яка стала третьою у вправах зі стрічкою. Судді оцінили її виступ у 31.750 бала.

Переможницею стала ізраїльтянка Дар'я Атаманов, срібло завоювала болгарка Боряна Калейн.