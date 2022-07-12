Медальний залік Всесвітніх ігор-2022: Україна – у топ-3

У Бірмінгеме продовжується форум з неолімпійських видів спорту.

В американському Бірмінгемі проходять Всесвітні ігри - міжнародні змагання за видами спорту, які не увійшли до програми Олімпійських ігор.

Українська збірна представлена на Іграх великою кількістю спортсменів, багато з яких претендують на медалі.

Напередодні

Богдан Колмаков став чемпіоном в паркурі в дисципліні "швидкість", принісши до скарбнички збірної України 9-те "золото".

Медальний залік станом на 12 липня.