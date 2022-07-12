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Медальний залік Всесвітніх ігор-2022: Україна – у топ-3

У Бірмінгеме продовжується форум з неолімпійських видів спорту.

Медальний залік Всесвітніх ігор-2022: Україна – у топ-3
Богдан Колмаков
Фото: СКУ

В американському Бірмінгемі проходять Всесвітні ігри - міжнародні змагання за видами спорту, які не увійшли до програми Олімпійських ігор.

Українська збірна представлена на Іграх великою кількістю спортсменів, багато з яких претендують на медалі.

Напередодні 

Богдан Колмаков став чемпіоном в паркурі в дисципліні "швидкість", принісши до скарбнички збірної України 9-те "золото".

Медальний залік станом на 12 липня.

  1. Німеччина – 15 золотих|2 срібні|8 бронзових
  2. Колумбія – 9|8|3
  3. УКРАЇНА – 9|6|8
  4. Японія – 8|5|7
  5. Угорщина – 8|5|5
  6. Італія – 7|14|10
  7. Китай – 5|4|1
  8. Бельгія – 4|0|3
  9. Данія – 4|0|0
  10. Іспанія – 3|5|3.
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