Медальний залік Всесвітніх ігор-2022: Україна – у топ-3

В американському Бірмінгемі проходять Всесвітні ігри - міжнародні змагання за видами спорту, які не увійшли до програми Олімпійських ігор.
Українська збірна представлена на Іграх великою кількістю спортсменів, багато з яких претендують на медалі.
Напередодні
Богдан Колмаков став чемпіоном в паркурі в дисципліні "швидкість", принісши до скарбнички збірної України 9-те "золото".
Медальний залік станом на 12 липня.
- Німеччина – 15 золотих|2 срібні|8 бронзових
- Колумбія – 9|8|3
- УКРАЇНА – 9|6|8
- Японія – 8|5|7
- Угорщина – 8|5|5
- Італія – 7|14|10
- Китай – 5|4|1
- Бельгія – 4|0|3
- Данія – 4|0|0
- Іспанія – 3|5|3.