Збірна України зі стрибків у воду звернулася з листом до міністра молоді та спорту на дії головного тренера

Члени збірної України зі стрибків у воду на офіційній сторінці Федерації України зі стрибків у воду у Facebookзвернулася до міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта з відкритим листом, в якому виступили з різкою критикою головного тренера збірної Іллі Кваші.

"Шантаж, погрози та приниження – стали нормою у спілкуванні з тими з членів збірної, хто хоч трохи має залежність від поточної ситуації з відбором, місцем перебування, обраним для тренувань та іншими питаннями, що потребують виконання домовленостей для їх вирішення.

Від таких "нововведень" страждають не лише результати, а кожен з нас", – зокрема йдеться у листі.

Спортсмени також обурені знеціненням ролі особистого тренера. Все це, та багато чого іншого, роз’єднує команду, сіє паніку та приносить напругу і стрес у звичний тренувальний процес.

Члени збірної України зі стрибків у воду просять звернути увагу міністра на складний стан речей та пропонують низку рішень, які сприятимуть налагодженню ситуації для продовження тренувань та підготовки до важливих стартів, включаючи Олімпійські ігри.

Лист підписали призери ЧС-2022 Олексій Середа та Софія Лискун, чемпіонка Європи Анна Письменська, а також Олег Колодій, Станіслав Оліферчик, Данило Коновалов, Євген Науменко, Богдан Чижовський, Кірілл Болюх, Ксенія Байло, Данило Аванесов та Вікторія Кесарь.

Відзначимо, що серед учасників чемпіонату світу підпис не поставив лише Олександр Горшковозов, який готувався до змагань під керівництвом Кваші.

Варто нагадати, що головного тренера обирає не Федерація, а Міністерство молоді та спорту на конкурсній основі.

Раніше після чемпіонату світу Кваша розкритикував дії Федерації, які, на його думку, завадили продемонструвати найкращий результат.