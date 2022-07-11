Вперше в історії не буде розіграно Кубок України з футболу

Матча за Суперкубок також не буде.

Виконавчий директор Української прем'єр-ліги Євген Дикий розповів, що наступного сезону не буде розіграний ні Суперкубок, ні Кубок України.

"Проведення матчу за Суперкубок України не планується. Ми вирішили скасувати в майбутньому сезоні цей матч.

Кубок України теж не розігруватиметься. Більше мені про це сказати нічого", - цетує функціонера footballua.tv.

Зазначимо, що минулого сезону володарем Суперкубка України став "Шахтар", обігравши "Динамо" - 3:0.

Нагадаємо, що півфіналіст Кубку України-2020/21 "Агробізнес" не гратиме у наступному сезоні.