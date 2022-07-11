З шести легіонерів клубу УПЛ жоден не повернувся до України

Головний тренер "Інгульця" Сергій Лавриненко прокоментував проміжні підсумки літньої трансферної кампанії клубу напередодні старту УПЛ в серпні.

"Продовжили контракт з Тарасом Саківим, Олександром Кучеренком, Владиславом Клименком, Дмитром Поспєловим – це футболісти, які були з нами протягом року. Ми знаємо їхній потенціал, тому хотіли, щоб вони залишилися.

Розуміли, що легіонери не зможуть приїхати або не захочуть – це вже таке питання. У нас було 6 легіонерів, ніхто не приїхав. Потрібно було їх кимось замінити. Ми шукали і шукаємо гравців на ці позиції", - цитує Лавриненка dynamomania.com. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Пішло не так багато гравців. Опанасенко і Кліщук пішли в Кривбас. Також не змогли домовитися за умовами з Полегеньком. У них контракти закінчилися, і вони перейшли в інший клуб.

Є ще гравці на перегляді, якщо гравці, які найближчим часом повинні приїхати. Тому цей процес буде постійно оновлюватися. Однозначно ми ще когось підпишемо", - зазначив коуч.