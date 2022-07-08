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Віцепрезидент "Металіста" підтвердив переговори з "Дніпром-1" про об'єднання

Євген Красніков дав відверте інтерв'ю.

Віцепрезидент "Металіста" підтвердив переговори з "Дніпром-1" про об'єднання
Євген Красніков
Фото: "Металіст"

Два непримиренні футбольні суперники – "Металіст" та "Дніпро-1" незабаром можуть об'єднатися.

Таке припущення озвучив віцепрезидент харківського клубу Євген Красніков в ефірі програми "Денисів Time".

За словами функціонера, сторони розглядають можливість об'єднання заради того, щоб зберегти клуби на плаву під час повномасштабної війни.

"Продовжуються переговори. Я розмовляв із генеральним директором дніпрян Андрієм Русолом. Розглядалося кілька варіантів.

Можливо, що я, Кучер та кілька футболістів на якийсь час перейдемо в СК "Дніпро-1", а у зворотному напрямку підуть кілька гравців дніпрян. Це робиться для того, щоб покращити результати СК "Дніпро-1" у єврокубках”, - заявив Красніков.

"Якщо ми з Кучером перейдемо в "Дніпро - 1", то "Металіст" долужить хороші фінанси, які дозволять клубу рік або навіть два досить добротно існувати.

Перехід ряду гравців в "Дніпро - 1" - одне з наших умов. У нас є бачення. Це не буде, що ми заберемо половину складу. 2 - 3 людини і все, - уточнив віцепрезидент "Металіста".

Він також розповів про фінансове становище харківського клубу.

"Ярославський дає гроші. Звичайно, не в тому обсязі, не в тому розмірі. Зараз усім важко, і він не виняток. Звичайно, Ярославський залишається.

Додаткові фінанси, які ми можемо отримати за оренду чи продаж гравців, допоможуть зберегти клуб. Найголовніше завдання, щоб закінчилася війна і щоб до нашої прекрасної країни прийшов мир", - зазначив Красніков.

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