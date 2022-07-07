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Українці візьмуть участь у Всесвітніх іграх поліцейських та пожежників

Змагання відбудуться в Нідерландах.

Українці візьмуть участь у Всесвітніх іграх поліцейських та пожежників

З 22 по 31 липня у Нідерландах відбудуться Всесвітні ігри поліцейських та пожежників, повідомляє fbu.org.ua.

У змаганнях братимуть участь і українські спортсмени.

Цього року в іграх братимуть участь близько 10 000 співробітників поліції, пожежної служби, митниці та пенітенціарних установ з усього світу. Всі вони виборюватимуть звання найкращих у понад 60 видах спорту.

Церемонія відкриття як і основна змагальна частина проходитимуть у Роттердамі. Офіційним днем відкриття цьогорічних ігор стане 22 липня, а самі урочистості відбудуться на футбольному стадіоні "De Kuip", на якому грає місцевий "Феєнорд".

Всесвітні ігри поліцейських та пожежників проводяться кожен непарний рік, починаючи з 1985 року. У цих змаганнях беруть участь нинішні чи відставні співробітники поліцейських та протипожежних органів.

Вони змагаються в олімпійських видах спорту, неолімпійських, а також у прикладних дисциплінах, які застосовуються на поліцейських та пожежних навчаннях. У 2021 році змагання були перенесені через пандемію COVID-19, тому вперше у своїй історії турнір проходитиме в парний рік.

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