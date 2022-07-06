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Цуренко стала другою українською тенісисткою, яка заробила $5 млн призових

На своєрідному внутрішньому Олімпі – Еліна Світоліна.

Цуренко стала другою українською тенісисткою, яка заробила $5 млн призових
Леся Цуренко
Фото: j48tennis.ne

Українська тенісистка Леся Цуренко, яка останньою з українок залишила Вімблдон в одиночному розряді, подолала позначку $5 млн призових, повідомляє btu.org.ua.

Ще до трав'яного мейджора на рахунку Лесі було $5,01 млн, які вона заробила на змаганнях. Вихід у третій раунд Вімблдону поповнив банківський рахунок Цуренка ще на £120 тис.

Щодо українок, то більше на корті змогла заробити лише експерша ракетка України та екстретя ракетка світу Еліна Світоліна – $21,4 млн (19-й результат в історії).

Перша п'ятірку українок із зароблених призових (на 27 червня 2022 року).

  1. Еліна Світоліна – $21,4 млн.
  2. Леся Цуренко – $5,01 млн.
  3. Катерина Володько (Бондаренко) – $4,2 млн.
  4. Олена Бондаренко – $2,7 млн.
  5. Даяна Ястремська - $2,6 млн.

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