Цуренко стала другою українською тенісисткою, яка заробила $5 млн призових

Українська тенісистка Леся Цуренко, яка останньою з українок залишила Вімблдон в одиночному розряді, подолала позначку $5 млн призових, повідомляє btu.org.ua.
Ще до трав'яного мейджора на рахунку Лесі було $5,01 млн, які вона заробила на змаганнях. Вихід у третій раунд Вімблдону поповнив банківський рахунок Цуренка ще на £120 тис.
Щодо українок, то більше на корті змогла заробити лише експерша ракетка України та екстретя ракетка світу Еліна Світоліна – $21,4 млн (19-й результат в історії).
Перша п'ятірку українок із зароблених призових (на 27 червня 2022 року).
- Еліна Світоліна – $21,4 млн.
- Леся Цуренко – $5,01 млн.
- Катерина Володько (Бондаренко) – $4,2 млн.
- Олена Бондаренко – $2,7 млн.
- Даяна Ястремська - $2,6 млн.