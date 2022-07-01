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Україна залишилася без своїх представниць на Вімблдоні в одиночному розряді

Останньою з українок зачохлила ракетку Леся Цуренко.

Україна залишилася без своїх представниць на Вімблдоні в одиночному розряді
Леся Цуренко
Фото: EPA/UPG

У третьому раунді жіночого одиночного розряду Вімблдону п'ята ракетка України Леся Цуренко (WTA, 101) зустрічалася з третьою ракеткою Німеччини Джул Німаєр (WTA, 97).

Поєдинок тривав 2 години 5 хвилин і завершився поразкою Лесі – 4:6, 6:3, 3:6.

Зазначимо, що Цуренко вперше за п'ять останніх років зіграла у третьому колі Вімблдону. Тоді у 2017 році вона також поступилася на цій стадії.

Додамо, що Цуренко була останньою представницею України в одиночному розряді на нинішньому Вімблдоні.

Другий раунд турніру не змогли подолати Ангеліна Калініна, яка програла саме Цуренко, та Марта Костюк. А у стартовому турі зазнала поразки Даяна Ястремська.

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