Костюк продовжує виступ на Вімблдоні в парному розряді

У першому раунді парного розряду Вімблдону українка Марта Костюк у дуеті з чеською тенісисткою Терезою Мартінцевою переграли американок Медісон Бренгл та Лорен Девіс - 6:3, 6:4.
Матч тривав трохи більше ніж годину.
У другому колі Костюк та Мартінцова зіграють проти переможниць зустрічі між Габріелою Дабровскі/Джуліаною Олмос та Юлією Путінцевою/Яніною Вікмайєр.
Нагадаємо, в одиночному розряді Костюк вже завершила свої виступи на Вімблдоні – у другому раунді турніру Марта програла китаянці Чжан Шуай.