Костюк продовжує виступ на Вімблдоні в парному розряді

Марта в тандемі з чеською напарницею здолали дует із США.

Фото: EPA/UPG Марта Костюк

У першому раунді парного розряду Вімблдону українка Марта Костюк у дуеті з чеською тенісисткою Терезою Мартінцевою переграли американок Медісон Бренгл та Лорен Девіс - 6:3, 6:4.

Матч тривав трохи більше ніж годину.

У другому колі Костюк та Мартінцова зіграють проти переможниць зустрічі між Габріелою Дабровскі/Джуліаною Олмос та Юлією Путінцевою/Яніною Вікмайєр.

Нагадаємо, в одиночному розряді Костюк вже завершила свої виступи на Вімблдоні – у другому раунді турніру Марта програла китаянці Чжан Шуай.