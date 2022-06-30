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"Динамо" поступилося в товариському матчі "Лозанні"

Кияни поразкою продовжили швейцарський цикл контрольних матчів.

"Динамо" поступилося в товариському матчі "Лозанні"
Фото: FC Dynamo Kyiv

У рамках підготовки до нового сезону та, зокрема, до матчу другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Фенербахче""Динамо" у Лозанні провело товариський поєдинок проти однойменної команди.

Господарі, забивши у першій половині зустрічі два голи, впевнено перемогли – 2:0 – дублем відзначився англійський хавбек Трей Койл.

Додамо, що ця гра відновила також серію благодійних матчів під гаслом "Матч за Світ! Зупинимо війну!". Усі кошти, отримані з матчу, підуть на підтримку ЗСУ.

Склад Динамо: Нещерет (Бойко, 55) – Кравченко, Біль, Біловар (Бурда, 55), Вівчаренко (Дубінчак, 55) – Андрівський (Яцик, 55), Шепелєв (Гармаш, 55), Буяльський (Царенко, 72), Ст. Волошин (Антюх, 46), Ванат (Малюк, 72) - Бесєдін (Волошин, 55).

Нагадаємо, у першому благодійному матчі "Динамо" зіграло внічию зі швейцарським "Івердоном Спорт" (1:1).

Наступний товариський матч "Динамо" проведе 2 липня. Суперником киян стане також швейцарський "Сьйон".

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