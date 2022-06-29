У рамках другого раунду Вімблдону жереб звів двох українок – 29-ту сіяну Ангеліну Калініну (№34 WTA) та Лесю Цуренко (WTA, 101).
Підсумкову вольову перемогу святкувала менш рейтингова Леся - 3:6, 6:4, 6:3.
Це була перша очна зустріч Ангеліни та Лесі.
У наступному раунді Цуренко зіграє з німкенею Джул Німаєр, яка обіграла третю ракетку світу Анетт Контавейт - 6:4, 6:0.
З урахуванням вильоту Марти Костюк (№76 WTA), яка трохи раніше програла китаянці Чжан Шуай (№37 WTA), Україну у третьому раунді трав'яного мейджора представлятиме лише 33-річна Цуренко.