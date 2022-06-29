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На Вімблдоні пройшла очна дуель двох українок Калініної та Цуренко

У третій раунд турніру пройшла найменш рейтингова Цуренко.

Ангеліна Калініна (ліворуч) і Леся Цуренко
Фото: Wimbledon
Ангеліна Калініна (ліворуч) і Леся Цуренко

У рамках другого раунду Вімблдону жереб звів двох українок – 29-ту сіяну Ангеліну Калініну (№34 WTA) та Лесю Цуренко (WTA, 101).

Підсумкову вольову перемогу святкувала менш рейтингова Леся - 3:6, 6:4, 6:3.

Тенісистки провели на корті дві з половиною години. Ангеліна зробила 3 брейки та припустилася чотирьох подвійних помилок при подачі. Леся реалізувала 4 брейк-пойнти з дванадцяти та також припустилася чотирьох подвійних помилок при подачі. 

Це була перша очна зустріч Ангеліни та Лесі.

У наступному раунді Цуренко зіграє з німкенею Джул Німаєр, яка обіграла третю ракетку світу Анетт Контавейт - 6:4, 6:0.

З урахуванням вильоту Марти Костюк (№76 WTA), яка трохи раніше програла китаянці Чжан Шуай (№37 WTA), Україну у третьому раунді трав'яного мейджора представлятиме лише 33-річна Цуренко.

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