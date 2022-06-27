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Калініна і Цуренко з перемог стартували на Вімблдоні

Українки зустрінуться в другому раунді турніру.

Калініна і Цуренко з перемог стартували на Вімблдоні
Леся Цуренко
Фото: EPA/UPG

Сьогодні на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету стартував єдиний у сезоні трав'яний турнір "Великого шлему" Вімблдон.

Відкрила для українок трав'яний мейджор Леся Цуренко (WTA, 101).

Суперницею 33-річної вихованки рівненського тенісу була господиня кортів Джоді Баррейдж (WTA, 141).

Зустріч тривала 1 годину та 13 хвилин, і завершилася впевненою перемогою українки – 6:2, 6:3.

Варто зазначити, що для Лесі це перша перемога в основній сітці турніру із 2018 року. Вона також вшосте за кар'єру стартувала на Вімблдоні з перемоги, а її найкращим результатом є третій раунд 2017 року.

Також з перемоги стартувала на Вімблдоні й перша ракетка України

Ангеліна Калініна
Фото: EPA/UPG
Ангеліна Калініна
(№34 WTA), яка в трьох сетах зуміла зламати опір Анни Бондар з Угорщини (№64 WTA) – 4:6, 6:2, 6:4.

Примітно, що за право вийти до третього кола турніру дві українки зіграють між собою.

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