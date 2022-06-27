Україна – в топ-10 загального заліку ЧС-2022 з плавання

У Будапешті триває XIX чемпіонат світу з водних видів спорту.
На сьогоднішній день представники України здобули вже 9 медалей, з яких 7 - у артистичному плаванні.
У загальному заліку Україна посідає 7 місце.
Безперечними лідерами є збірна США.
Загальний медальний залік
- США - 45 (17+12+16)
- Італія - 14 (7+3+4)
- Австралія - 7 (6+9+2)
- Китай - 12 (6+0+6)
- Канада - 11 (3+4+4)
- Японія - 11 (2+6+3)
- Україна - 9 (2+5+2)
- Франція - 8 (2+4+2)
- Швеція - 4 (2+2+0)
- Угорщина - 2 (2+0+0).
Фінальний день змагань у столиці Угорщини відбудеться 3 липня.