Україна – в топ-10 загального заліку ЧС-2022 з плавання

У Будапешті триває XIX чемпіонат світу з водних видів спорту.

На сьогоднішній день представники України здобули вже 9 медалей, з яких 7 - у артистичному плаванні.

У загальному заліку Україна посідає 7 місце.

Безперечними лідерами є збірна США.

Загальний медальний залік

США - 45 (17+12+16) Італія - 14 (7+3+4) Австралія - 7 (6+9+2) Китай - 12 (6+0+6) Канада - 11 (3+4+4) Японія - 11 (2+6+3) Україна - 9 (2+5+2) Франція - 8 (2+4+2) Швеція - 4 (2+2+0) Угорщина - 2 (2+0+0).

Фінальний день змагань у столиці Угорщини відбудеться 3 липня.