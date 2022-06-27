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Україна – в топ-10 загального заліку ЧС-2022 з плавання

Українська команда здобула вже 9 медалей.

Україна – в топ-10 загального заліку ЧС-2022 з плавання
Фото: suspilne.media/sport

У Будапешті триває XIX чемпіонат світу з водних видів спорту.

На сьогоднішній день представники України здобули вже 9 медалей, з яких 7 - у артистичному плаванні.

У загальному заліку Україна посідає 7 місце.

Безперечними лідерами є збірна США.

Загальний медальний залік

  1. США - 45 (17+12+16) 
  2. Італія - 14 (7+3+4) 
  3. Австралія - 7 (6+9+2) 
  4. Китай - 12 (6+0+6) 
  5. Канада - 11 (3+4+4) 
  6. Японія - 11 (2+6+3) 
  7. Україна - 9 (2+5+2) 
  8. Франція - 8 (2+4+2) 
  9. Швеція - 4 (2+2+0) 
  10. Угорщина - 2 (2+0+0).

Фінальний день змагань у столиці Угорщини відбудеться 3 липня.

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