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Експерша ракетка світу призові з Вімблдону направить на допомогу українцям

Енді Маррей підтримує Україну.

Експерша ракетка світу призові з Вімблдону направить на допомогу українцям
Енді Маррей
Фото: EPA/UPG

Сьогодні на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету стартує єдиний у сезоні трав'яний турнір "Великого шлему" Вімблдон.

Відомий британський триразовий чемпіон турнірів "Великого шлему", експерша ракетка світу Енді Маррей хоче допомогти українцям, які постраждали від повномасштабної війни з РФ.

Усі призові із цього турніру він віддасть на потреби українців.

"Є сім'ї та діти, які покинули або намагаються залишити країну. Є сім'ї, чиї будинки були зруйновані під час бойових дій.

Тож я вважаю, що це добрий вчинок – пожертвувати свої призові. І це додатково мотивує мене, щоб намагатися перемагати в іграх", - цитує Маррея RMC Sport.

Свій перший поєдинок на цьому мейджорі Маррей проведе сьогодні проти австралійця Джеймса Дакворта

Нагадаємо, Енді є єдиним в історії тенісу дворазовим олімпійським чемпіоном у чоловічому одиночному розряді.

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